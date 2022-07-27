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7 минут назад

Власти Херсонской области заявили об атаке ВСУ мостов через Днепр

Алиса Селезнёва

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сегодня ночью попытались нанести удар по железнодорожному мосту через Днепр. Об этом заявил ТАСС замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

ВСУ нанесли повреждения Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По железнодорожному мосту [через Днепр] была попытка нанести удар, сейчас разбираемся», - пояснил он.

Также, по словам Кирилла Стремоусова, украинские военные обстреляли Антоновский автомобильно-пешеходный мост через реку Днепр. Удары наносились разными артиллерийскими системами, было выпущено более 10 ракет, большая часть которых была отражена ПВО, заметил он.

«Попадания по Антоновскому мосту были, движение мы перекрыли. Будем ремонтировать», - заявил Стремоусов РИА Новости.

При этом он уточнил, что Антоновский мост, который является ближайшей к Херсону переправой через Днепр, обстреливался в том числе и из американских РСЗО HIMARS. По словам Стремоусова, мост не разрушен.

«Есть попадания, добавилось еще дыр», — сказал он.

Ранее Стремоусов опроверг появившиеся в украинских пабликах сообщения о якобы разрушении Антоновского моста. По его словам, мост остался цел.

Это не первый случай обстрела Херсонской области со стороны украинских военнослужащих. За последний месяц региональное управление МВД сообщило о том, что в результате обстрела была повреждена городская клиническая больница и жилой дом. А 10 июня системы ПВО сбили не менее 15 ракет. Целью ВСУ становился ранее и Антоновский мост через Днепр.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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