Украинские войска обстреляли Донецк

За десять минут были обстреляны Пантелеймоновка и Горловка, сообщает в Telegram представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В общей сложности выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра.
«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 06.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра; 06.40 – населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра», — сказано в сообщении.
Спустя десять минут обстрелу со стороны украинских войск снова подвергся Петровский район Донецка. Украинская сторона выпустила по городу восемь снарядов калибром 152 миллиметра.
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.