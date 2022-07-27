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1 час назад

ВСУ нанесли повреждения Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне

Lenta.ruиещё 1

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения вследствие ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

ВСУ нанесли повреждения Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне
Фото: WikipediaWikipedia

Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов уточнил агентству, что мост не разрушен.

«Есть попадания, добавилось еще дыр», — сказал он.

Ранее Стремоусов опроверг появившиеся в украинских пабликах сообщения о якобы разрушении Антоновского моста. По его словам, мост действительно был обстрелян, однако остался цел.

Антоновский мост — автомобильно-пешеходный мост длиной 1366 метров. Он соединяет пригород Херсона с городом Алешки на левом берегу.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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