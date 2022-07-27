ВСУ нанесли повреждения Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне

Антоновский мост через Днепр в Херсоне получил повреждения вследствие ночной атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

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Заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов уточнил агентству, что мост не разрушен.

«Есть попадания, добавилось еще дыр», — сказал он.

Ранее Стремоусов опроверг появившиеся в украинских пабликах сообщения о якобы разрушении Антоновского моста. По его словам, мост действительно был обстрелян, однако остался цел.