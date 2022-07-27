На Украине назвали ненужными старые американские штурмовики

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что украинской армии не нужны старые американские штурмовики А-10 Warthog, Киеву необходимы более современные самолеты, такие как F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Military.com.
Представитель украинского минобороны подчеркнул, что старые штурмовики не способны помочь Украине «закрыть воздушное пространство», а также «остановить бомбардировщики и ракеты».
«Они стали бы мишенями для российских истребителей и системы ПВО, поскольку у нас нет средств ни для того, чтобы обеспечить им эффективное прикрытие, ни для того, чтобы прорваться через систему ПВО противника», — сказал он.
Отмечается, что представители Пентагона не исключали возможность передать Киеву штурмовики А-10.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев подписал договоры на покупку дронов, в том числе беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для украинских войск. Сумма сделок, по его словам, составила 260,5 млн гривен, то есть 7,1 млн долларов.