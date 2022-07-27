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1 час назад

Советник главы Минобороны Украины Сак назвал ненужными штурмовики A-10 производства США

Газета.Ruиещё 9

Советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что украинской армии не нужны старые американские штурмовики А-10 Warthog, Киеву необходимы более современные самолеты, такие как F-16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Military.com.

На Украине назвали ненужными старые американские штурмовики
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Представитель украинского минобороны подчеркнул, что старые штурмовики не способны помочь Украине «закрыть воздушное пространство», а также «остановить бомбардировщики и ракеты».

«Они стали бы мишенями для российских истребителей и системы ПВО, поскольку у нас нет средств ни для того, чтобы обеспечить им эффективное прикрытие, ни для того, чтобы прорваться через систему ПВО противника», — сказал он.

Отмечается, что представители Пентагона не исключали возможность передать Киеву штурмовики А-10.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что Киев подписал договоры на покупку дронов, в том числе беспилотников-разведчиков, мультикоптеров и систем для ударных дронов-камикадзе для украинских войск. Сумма сделок, по его словам, составила 260,5 млн гривен, то есть 7,1 млн долларов.

Армия,Юрий Сак,Михаил Федоров,Пентагон,
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