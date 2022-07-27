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46 минут назад

Newsweek: американский наемник раскрыл проблемы украинской армии

Ura.Ru

Украинские военные страдают от недостатка оборудования, вплоть до того, что не хватает принтеров для распечатки карт. Об этом доложил американский наемник Майкл.

Американский наемник раскрыл проблемы украинской армии
Фото: ReutersReuters

«Когда россияне продвигались на востоке (Украины), […] одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и […] батареи», — рассказал наемник изданию Newsweek. По его словам, украинские бойцы также лишены возможности зарядить компьютеры для использования американских систем Javelin (британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов, самолетов и других средств воздушного нападения). По словам Майкла, всему виной проблемы с цепочками поставок.

Испанский наемник Данил в свою очередь считает, что нехватка вооружений возникла из-за бюрократии. «На фронте серьезный недостаток бронетехники. Но когда английский доброволец попытался послать 27 машин в страну, их задержали на таможне», — рассказал он.

Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине. Постпред США при НАТО Джулианн Смит недавно заявила, что США испытывают трудности при оказании военной и финансовой помощи Киеву, так как Киев каждый день меняет список своих требований.

Армия,Джулианн Смит,НАТО,
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