Американский наемник раскрыл проблемы украинской армии

«Когда россияне продвигались на востоке (Украины), […] одной из причин этого был тот факт, что мы не могли заполучить такое оборудование, как очки ночного видения, бинокли-дальномеры, принтеры для распечатки карт на бумаге и […] батареи», — рассказал наемник изданию Newsweek. По его словам, украинские бойцы также лишены возможности зарядить компьютеры для использования американских систем Javelin (британский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения вертолетов, самолетов и других средств воздушного нападения). По словам Майкла, всему виной проблемы с цепочками поставок.