Парусник «Россия» примет участие в параде ко Дню ВМФ

Бриг «Россия» примет участие в Главном военно-морском параде в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ). Парусное судно является символом праздника «Алые паруса». Об этом заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов рассказал на пресс-конференции в ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Бриг "Россия" примет участие в Главном военно-морском параде. Он будет в стационарной части парада. Он будет красивым, его будет видно. Что касается цвета парусов — давайте сохраним интригу до начала парада», — отметил он.

Остальные участники парада сообщили, что полностью готовы к празднику. Директор по производству Кронштадтского морского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Прусаков заявил, что завод успешно завершил подготовку более 30 кораблей-участников и судов обеспечения парада. По его словам, санкции не помешали подготовке к празднику.

Парад пройдет 31 июля на фарватерах в акватории реки Невы между Благовещенским и Троицким мостами и на фарватерах в акватории Большого Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. В нем задействуют семь парусных судов, четыре подлодки, 36 кораблей и катеров, а также 42 летательных аппарата и более 3,5 тысячи военнослужащих.