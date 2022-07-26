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45 минут назад

Российская ПВО сработала по объектам над Херсоном и Мелитополем

Деловая газета "Взгляд"

Российская система противовоздушной обороны, по предварительной информации, сработала в Мелитополе, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Кроме того, по сообщениям очевидцев, серия взрывов прогремела в Херсоне, в городе работает система ПВО.

Над Херсоном и Мелитополем сработала российская система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Взрывы в Херсоне раздались около 22.55 мск. Для перехвата выпущенных по городу снарядов сработала российская система ПВО, передает ТАСС.

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«Мелитополь – громко. Подробности – позже. Предварительно – работа ПВО», – написал Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее во вторник российская система ПВО отразила несколько попыток украинских вооруженных формирований обстрелять Херсон из неустановленной реактивной системы залпового огня (РСЗО). ВСУ также пытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что российские средства ПВО в ходе спецоперации на Украине превзошли свои характеристики.

Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.

Армия,В мире,Владимир Рогов,
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