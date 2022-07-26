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13 минут назад

Эрдоган сообщил о предложении Путина сотрудничать в производстве Bayraktar

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и ОАЭ выразили желание сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает CNN Turk.

Эрдоган заявил о желании Путина сотрудничать в производстве Bayraktar
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган отметил, что Путин предложил «работать вместе с Baykar», а в ОАЭ выразили намерение «построить завод компании у себя». Также по словам президента Турции, интерес к беспилотникам Bayraktar Akinci проявила Саудовская Аравия.

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Напомним, что ранее разрешение на производство аппаратов на своей территории выдало украинское правительство. Киев уже несколько раз на безвозмездной основе получал от Baykar Makina беспилотники на безвозмездной основе. ВСУ применяют их против подразделений российской армии и сил ДНР и ЛНР, участвующих в спецоперации.

Эрдоган до этого заявлял, что не намерен разрывать отношения ни с Путиным, ни с Зеленским. По его словам, Турция не может отказаться от России и ее энергоносителей.

Армия,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Правительство Украины,
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