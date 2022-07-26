Эрдоган заявил о желании Путина сотрудничать в производстве Bayraktar

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и ОАЭ выразили желание сотрудничать в производстве беспилотников Bayraktar. Об этом сообщает CNN Turk.

Эрдоган отметил, что Путин предложил «работать вместе с Baykar», а в ОАЭ выразили намерение «построить завод компании у себя». Также по словам президента Турции, интерес к беспилотникам Bayraktar Akinci проявила Саудовская Аравия.

Напомним, что ранее разрешение на производство аппаратов на своей территории выдало украинское правительство. Киев уже несколько раз на безвозмездной основе получал от Baykar Makina беспилотники на безвозмездной основе. ВСУ применяют их против подразделений российской армии и сил ДНР и ЛНР, участвующих в спецоперации.