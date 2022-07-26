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52 минуты назад

Минобороны назвало информацию западных СМИ о мобилизации недостоверной

Илья Родин

СМИ западных стран публикуют большое количество материалов о спецоперации на Украине. Размещают статьи и комментарии экспертов, заявляют о мерах, которые предпринимает Россия, чтобы добиться победы. Их информация нередко оказывается недостоверной. В частности, ложными являются сообщения о мобилизации в РФ, предупреждает Министерство обороны на своем официальном сайте.

В Восточном военном округе пройдут крупные учения. В них примут участие войска ВВО, часть сил ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации, подразделения дружественных стран, уточняет пресс-служба ведомства.

Минобороны назвало сроки проведения учений «Восток-2022»

Отмечается, что не только это, но и другие запланированные мероприятия пройдут в указанные сроки. Для их проведения будут направлены военнослужащие, техника, материальные средства.

В Минобороны заявили также, на фоне данных об учениях, что зарубежные СМИ распространяют «недостоверную информацию о проведении якобы каких-то мобилизационных мероприятий».

В пресс-службе подчеркнули, что на Украину для проведения спецоперации направлена только часть ВС РФ, численность которой «достаточна для выполнения всех [поставленных перед ней] задач».

Армия,Видео,Верховный суд,
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