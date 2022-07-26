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41 минуту назад

Минобороны назвало сроки проведения учений «Восток-2022»

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Восточный военный округ проведет стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», сообщило Министерство обороны России.

Минобороны назвало сроки проведения учений «Восток-2022»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В ходе учений планируется отработать применение группировок войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе. В них задействуют часть сил ВДВ, дальней авиации, военно-транспортной авиации, и воинские контингенты других стран.

«Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Восточного военного округа Биджанский, Бурдуны, Бухта Анна, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Литовко, Лагунное, Мухор-Кондуй, Новосельский, Сергеевский, Телемба, Успеновский и Цугол», – отметили в министерстве.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».

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