Минобороны назвало сроки проведения учений «Восток-2022»

«В период с 30 августа по 5 сентября 2022 года с войсками (силами) Восточного военного округа под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации проводится стратегическое командно-штабное учение «Восток-2022», – цитирует сообщение ведомства ТАСС .

В ходе учений планируется отработать применение группировок войск при обеспечении военной безопасности в восточном регионе. В них задействуют часть сил ВДВ, дальней авиации, военно-транспортной авиации, и воинские контингенты других стран.

В феврале министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что военнослужащие России и Белоруссии проведут в 2022 году более 20 совместных мероприятий, среди которых будут учения «Восток-2022».