Германия поставила Украине РСЗО типа Mars-II

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.

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По его данным, глава Минобороны ФРГ также проинформировала о передаче Киеву трех самоходных гаубиц.

Ранее Ламбрехт обещала поставить Украине три РСЗО типа Mars-II. Интернет-портал Business Insider не исключал, что поставка может затянуться на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации программного обеспечения систем. Канцлер Олаф Шольц объявлял, что ФРГ передаст Киеву системы противовоздушной обороны IRIS-T, современную радиолокационную станцию и РСЗО Mars-II. По данным газеты Bild, IRIS-T могут быть развернуты на Украине не раньше ноября.