Германия поставила Украине РСЗО типа Mars-II

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня типа Mars-II. Об этом во вторник сообщило агентство DPA.
По его данным, глава Минобороны ФРГ также проинформировала о передаче Киеву трех самоходных гаубиц.
Ранее Ламбрехт обещала поставить Украине три РСЗО типа Mars-II. Интернет-портал Business Insider не исключал, что поставка может затянуться на месяцы из-за необходимости предварительной адаптации программного обеспечения систем. Канцлер Олаф Шольц объявлял, что ФРГ передаст Киеву системы противовоздушной обороны IRIS-T, современную радиолокационную станцию и РСЗО Mars-II. По данным газеты Bild, IRIS-T могут быть развернуты на Украине не раньше ноября.
21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 "с подготовленными украинскими экипажами". В тот же день германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных - еще 25.