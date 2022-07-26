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40 минут назад

В ДНР заявили о серьезном сокращении числа кадровых военных ВСУ

Lenta.ru

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) осталось около 10 процентов кадровых военных после начала российской военной спецоперации. Об этом заявил заместитель главы Мининформации Донецкой народной республики Даниил Безсонов, передает ТАСС.

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Как утверждает Безсонов, из того числа кадровых военных, которые изначально были у ВСУ, большая часть погибли, получили ранения или попали в плен.

«Их срочным образом замещали мобилизированными, теробороновцами, по данным нашей разведки. Мобилизированные и теробороновцы тоже статус военных имеют, но мотивация и боевой опыт все-таки отличаются», — отметил представитель власти ДНР.

При этом замминистра подчеркнул, что не знает точного числа иностранных наемников на стороне украинской армии. В серьезные бои, отметил Безсонов, они стараются не идти.

Ранее стало известно, что Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады в Николаеве. По данным Минобороны России, личные потери ВСУ превысили 70 процентов.

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