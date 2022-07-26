В США испугались китайских конкурентов HIMARS на Украине

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), имеющиеся у Китая и Северной Кореи способны помочь Вооруженным силам России в борьбе против американских комплексов HIMARS, которые ранее США передали Киеву, пишет журнал Military Watch. В частности, авторы статьи упомянули установки PHL-16 из КНР и северокорейские KN-25. Уточняется, что дальность выстрелов обеих РСЗО — 500 и 400 км соответственно, что превышает аналогичные показатели у HIMARS.

Обозреватели считают маловероятной поставку своих систем Китаем, поскольку Пекин заявляет нейтральную позицию в конфликте на Украине. Однако есть опасения насчет Пхеньяна, который открыто поддержал Россию в ООН, заключают журналисты.

20 июля США сообщили о передаче Украине 12 из более чем 20 выделенных реактивных систем залпового огня HIMARS. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что переданные установки обладают дальностью действия до 80 километров.