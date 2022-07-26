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29 минут назад

В США испугались китайских конкурентов HIMARS на Украине

News.ru

Реактивные системы залпового огня (РСЗО), имеющиеся у Китая и Северной Кореи способны помочь Вооруженным силам России в борьбе против американских комплексов HIMARS, которые ранее США передали Киеву, пишет журнал Military Watch. В частности, авторы статьи упомянули установки PHL-16 из КНР и северокорейские KN-25. Уточняется, что дальность выстрелов обеих РСЗО — 500 и 400 км соответственно, что превышает аналогичные показатели у HIMARS.

В США испугались китайских конкурентов HIMARS на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Обозреватели считают маловероятной поставку своих систем Китаем, поскольку Пекин заявляет нейтральную позицию в конфликте на Украине. Однако есть опасения насчет Пхеньяна, который открыто поддержал Россию в ООН, заключают журналисты.

Назван срок полного освобождения территории ДНР от ВСУ

20 июля США сообщили о передаче Украине 12 из более чем 20 выделенных реактивных систем залпового огня HIMARS. Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что переданные установки обладают дальностью действия до 80 километров.

Накануне военно-морской флот России уничтожил в Хмельницкой области перевалочную базу ВСУ на которой хранились боеприпасы, в том числе к РСЗО HIMARS.

Армия,Ллойд Остин,ООН,Пентагон,
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