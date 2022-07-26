Комбат Ходаковский: помощь Запада Украине сыграет на руку союзным войскам

«Максимальный урон он понесёт, когда вылезет из укрытий и через чистое поле по минам под огнём нашей артиллерии пойдёт на нас в атаку. Положив много народу, что-то он может и захватит, но выдохнется раньше, чем заставит нас отступать на широком фронте - и вот тут будет самое время вводить резервы и давить его, пока будет хватать сил».