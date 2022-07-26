Комбат Ходаковский: помощь Запада Украине сыграет на руку союзным войскам

Командир батальона «Восток» вооруженных сил ДНР Александр Ходаковский в соцсетях объяснил, каким образом военная помощь Запада Украине может сыграть на руку союзным войскам России и народных республик Донбасса.
По его словам, поставки с Запада оружия обязывают противника наступать вне зависимости от того, готов он к этому или не готов.
«Максимальный урон он понесёт, когда вылезет из укрытий и через чистое поле по минам под огнём нашей артиллерии пойдёт на нас в атаку. Положив много народу, что-то он может и захватит, но выдохнется раньше, чем заставит нас отступать на широком фронте - и вот тут будет самое время вводить резервы и давить его, пока будет хватать сил».
Таким образом, по мнению Ходаковского, военная помощь Запада Украине, наносящая союзным войскам урон, может обернуться для них пользой.
«Главное - не прогнуться под ударами противника и найти в себе силы, чтобы опрокинуть его и додавить», - написал он.
Ранее в Минобороны сообщили, что российской армии удалось пресечь попытку украинской армии высадить с моря десант под Херсоном.