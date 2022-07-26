Территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооруженных сил Украины до конца августа. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации республики Даниил Безсонов в эфире канала «Соловьев Live».

«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — сказал Безсонов.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».