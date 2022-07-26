В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
26 минут назад

Назван срок освобождения территории ДНР от ВСУ

Елена Прошина

Территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооруженных сил Украины до конца августа. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации республики Даниил Безсонов в эфире канала «Соловьев Live».

«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — сказал Безсонов.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Донецке произошло возгорание нефтебазы после обстрела

Ранее член штаба по подготовке референдума о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав РФ Алексей Карякин заявил, что считает несвоевременным проводить плебисцит по вопросу присоединения к России до полного освобождения ДНР. Он напомнил, что ДНР и ЛНР с 2014 года поддерживали друг друга и сейчас вместе стоят на защите и освобождении территорий.

Армия,Видео,Даниил Безсонов,Алексей Карякин,Владимир Путин,
17
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители