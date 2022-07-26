Территория Донецкой Народной Республики будет освобождена от Вооруженных сил Украины до конца августа. Об этом заявил первый заместитель главы Мининформации республики Даниил Безсонов в эфире канала «Соловьев Live».
«Мое убеждение, что до конца августа территория ДНР будет освобождена полностью», — сказал Безсонов.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
Ранее член штаба по подготовке референдума о вхождении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав РФ Алексей Карякин заявил, что считает несвоевременным проводить плебисцит по вопросу присоединения к России до полного освобождения ДНР. Он напомнил, что ДНР и ЛНР с 2014 года поддерживали друг друга и сейчас вместе стоят на защите и освобождении территорий.