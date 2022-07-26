Британская разведка рассказала, что не дает России взять Одессу

Министерство обороны Великобритании опубликовало очередную сводку своей разведки о ходе военных действий на территории Украины, в которой обозначило цели России на Украине и факторы, не позволяющие их достигнуть.

Фото: ТАСС/Константин Сазончик ТАСС/Константин Сазончик

Отмечается, что противокорабельные ракеты «Harpoon», поставленные Киеву Западом, являются ключевой угрозой для Черноморского флота РФ и не позволяют высадить десант в Одессе.

«Россия продолжит уделять приоритетное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины», - говорится в сообщении.