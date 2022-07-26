Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести ракетный удар по Херсону в ночь на вторник, 26 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

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По данным ведомства, ночью в областном центре сработали российские системы противовоздушной обороны, в небе было слышно несколько мощных взрывов.

Информация об обстреле пока уточняется, но, по предварительной информации, жертв и разрушений удалось избежать.