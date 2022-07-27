Солдаты ВСУ отказываются воевать

Численности украинской армии недостаточно, чтобы противостоять войскам России . Об этом рассказал военнослужащий Владимир Марченко , прослуживший пять месяцев в батальоне территориальной обороны.

«Нас некому заменить. Слишком мало людей. Это очень тяжело для ребят психологически. Они говорят, что не хотят служить», — рассказал Марченко The New York Times.

Также он добавил, что сотни тысяч добровольцев пошли в регулярную армию и в ряды территориальной обороны. Но этого было недостаточно, чтобы противостоять российским солдатам. Этой весной потери достигли пика, в 100 убитых и почти 400 раненых ежедневно, уверил он.