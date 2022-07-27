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13 минут назад

The New York Times: солдаты ВСУ отказываются воевать

Ura.Ru

Численности украинской армии недостаточно, чтобы противостоять войскам России. Об этом рассказал военнослужащий Владимир Марченко, прослуживший пять месяцев в батальоне территориальной обороны.

Солдаты ВСУ отказываются воевать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нас некому заменить. Слишком мало людей. Это очень тяжело для ребят психологически. Они говорят, что не хотят служить», — рассказал Марченко The New York Times.

Также он добавил, что сотни тысяч добровольцев пошли в регулярную армию и в ряды территориальной обороны. Но этого было недостаточно, чтобы противостоять российским солдатам. Этой весной потери достигли пика, в 100 убитых и почти 400 раненых ежедневно, уверил он.

Назван срок полного освобождения территории ДНР от ВСУ

Ранее URA.RU сообщало, что власти Херсона заявили, что Украины «больше не существует». 15 марта в Минобороны РФ сообщили, что под контроль полностью взята Херсонская область и значительная часть Запорожской области.

Армия,Владимир Марченко,Минобороны России,
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