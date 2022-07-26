Территорию ДНР полностью освободят от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) до конца августа текущего года. Об этом заявил первый заместитель министра информации республики Данил Безсонов, пишет ТАСС.

Чиновник пояснил, что выражает лишь свое личное убеждение на этот счет и не может отвечать за ход боевых действий в Донбассе.

При этом он пообещал, что противник неизбежно уйдет из региона, в том числе из городов, пока не подконтрольных союзным войскам.