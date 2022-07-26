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22 минуты назад

NYT: беспорядочная мобилизация снижает моральный дух ВСУ

Елена Прошина

Набор неподготовленных новобранцев в ряды ВСУ и беспорядочная мобилизация снижает моральный дух украинских солдат. Об этом пишет New York Times.

NYT: беспорядочная мобилизация снижает моральный дух ВСУ
Фото: ReutersReuters

Жители Украины жалуются на скрытую и беспорядочную раздачу повесток на улицах городов, что противоречит государственным законам. По словам юристов, такие повестки имеют незаконный характер. Кроме того, часто в ряды ВСУ не берут тех, кто сам хочет служить, при этом допускают тех, кто не хочет.

«Отсутствие прозрачности в системе призыва <...> лишает возможности понять, по какому принципу и как берут людей на службу. По большей части бюрократические или логистические факторы, такие как нехватка в подразделениях мест для офицеров и солдат, становятся причиной того, что [украинцев] с достаточными навыками или опытом не берут на службу», - цитирует издание ТАСС.

При этом, призыв мужчин, не желающих служить, снижает моральных дух тех, кто делает это по доброй воле.

Ранее петиция к президенту Украины о запрете неправомерных раздач повесток на улицах города набрала более 25 тыс. голосов. Это означает, что Владимир Зеленский обязан дать на него публичный ответ.

Напомним, из-за нехватки солдат в ВСУ, повестки начали раздавать прямо на улицах города. Есть случаи, когда украинские мужчины получали их в магазинах, на детских площадках, заправочных станциях и даже в церкви.

Армия,Владимир Зеленский,
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