Набор неподготовленных новобранцев в ряды ВСУ и беспорядочная мобилизация снижает моральный дух украинских солдат. Об этом пишет New York Times.

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Жители Украины жалуются на скрытую и беспорядочную раздачу повесток на улицах городов, что противоречит государственным законам. По словам юристов, такие повестки имеют незаконный характер. Кроме того, часто в ряды ВСУ не берут тех, кто сам хочет служить, при этом допускают тех, кто не хочет.

«Отсутствие прозрачности в системе призыва <...> лишает возможности понять, по какому принципу и как берут людей на службу. По большей части бюрократические или логистические факторы, такие как нехватка в подразделениях мест для офицеров и солдат, становятся причиной того, что [украинцев] с достаточными навыками или опытом не берут на службу», - цитирует издание ТАСС.

При этом, призыв мужчин, не желающих служить, снижает моральных дух тех, кто делает это по доброй воле.

Ранее петиция к президенту Украины о запрете неправомерных раздач повесток на улицах города набрала более 25 тыс. голосов. Это означает, что Владимир Зеленский обязан дать на него публичный ответ.