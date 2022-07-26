В Донецке произошло возгорание нефтебазы после обстрела

На нефтебазе в Буденновском районе Донецка вспыхнул пожар. Это произошло в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня при этом рассказали, что украинские военные используют орудия калибра 155 миллиметров. Уточняется, что такая артиллерия применяется странами Североатлантического альянса.