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15 минут назад

В Донецке произошло возгорание нефтебазы после обстрела

Елена Прошина

На нефтебазе в Буденновском районе Донецка вспыхнул пожар. Это произошло в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В Донецке произошло возгорание нефтебазы после обстрела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня при этом рассказали, что украинские военные используют орудия калибра 155 миллиметров. Уточняется, что такая артиллерия применяется странами Североатлантического альянса.

Агентство отмечает, что сейчас на территории нефтебазы в Донецке горят цистерны с топливом. На место происшествия прибыли расчеты МЧС.

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