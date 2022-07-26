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24 минуты назад

Российские зенитчики научились сбивать ракеты американской РСЗО HIMARS

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Российские силы ПВО научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, которые с конца июня начали применять в Донбассе украинские военные, рассказал офицер зенитных войск из группировки «О» («Отважные»).

Российские зенитчики научились сбивать ракеты РСЗО HIMARS
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» я считаю сейчас самым хорошим универсальным средством противовоздушной обороны. Помимо того, что он справляется успешно со своими задачами, которые были заложены заводом, он также обстреливает и реактивные снаряды, хотя по характеристикам этого не было (заявлено)», – передает РИА «Новости» слова офицера.

По его словам, его батарея сбила уже не один HIMARS в небе Донбасса. Хотя, по признанию военнослужащего, это было нелегкой задачей.

«Самая сложная цель, по которым работали мы, это – реактивные снаряды HIMARS. Данные снаряды... летят на очень большой высоте. Мы, по крайней мере, обнаруживаем (ракеты) до 22 тыс. метров по высоте. Сложность заключается в том, что дальность небольшая, время на принятие решения минимальное... Наши боевые расчеты доблестно справляются с задачей по сбитию, буквально в течение 10 секунд... Эффективная площадь рассеивания данных снарядов очень малая, всего лишь ноль один. Поэтому цель считается малоразмерной, высокоскоростной», – отметил собеседник агентства.

Несмотря на это, по словам офицера, зенитчики все же пытаются их сбивать. «Профессионализм наших воинов повысился до самого максимального уровня, и сейчас проблемы не составляет бороться и с данной системой», – подчеркнул он.

Ранее в Минобороны сообщили, что в районах Новониколаевки Запорожской области, Макеевки Донецкой Народной Республики и Алексеевки Херсонской области перехвачено десять снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» и HIMARS.

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