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17 минут назад

США призвали запретить продажу оружия военным Мьянмы

ТАСС

США на фоне казни четырех мьянманских активистов выступили за то, чтобы запретить продажу вооружений военным в стране. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

США призвали запретить продажу оружия военным Мьянмы
Фото: ReutersReuters

"Мы подчеркиваем, что на фоне нарастающей жестокости и ужасных преступлений, совершенных хунтой, вести дела в обычном режиме не представляется возможным", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Мы призываем все страны запретить продажу Мьянме военного оборудования и воздержаться от какого-либо международного признания режима", - отметил он.

По словам Прайса, США также призывают АСЕАН в свете последнего инцидента "допускать присутствие на региональных мероприятиях только неполитических представителей Мьянмы".

Издание The Irrawaddy в понедельник сообщило, что бывший депутат Национальной лиги за демократию Ко Пьо Зей То, активист Чжо Мин Ю и еще два человека были казнены военными Мьянмы в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, по итогам которых победила НЛД.

Армия,Нед Прайс,Госдеп США,
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