США призвали запретить продажу оружия военным Мьянмы

США на фоне казни четырех мьянманских активистов выступили за то, чтобы запретить продажу вооружений военным в стране. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс .

Издание The Irrawaddy в понедельник сообщило, что бывший депутат Национальной лиги за демократию Ко Пьо Зей То, активист Чжо Мин Ю и еще два человека были казнены военными Мьянмы в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению.