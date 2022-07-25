США призвали запретить продажу оружия военным Мьянмы

США на фоне казни четырех мьянманских активистов выступили за то, чтобы запретить продажу вооружений военным в стране. Об этом заявил в понедельник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы подчеркиваем, что на фоне нарастающей жестокости и ужасных преступлений, совершенных хунтой, вести дела в обычном режиме не представляется возможным", - подчеркнул представитель американского внешнеполитического ведомства.
"Мы призываем все страны запретить продажу Мьянме военного оборудования и воздержаться от какого-либо международного признания режима", - отметил он.
По словам Прайса, США также призывают АСЕАН в свете последнего инцидента "допускать присутствие на региональных мероприятиях только неполитических представителей Мьянмы".
Издание The Irrawaddy в понедельник сообщило, что бывший депутат Национальной лиги за демократию Ко Пьо Зей То, активист Чжо Мин Ю и еще два человека были казнены военными Мьянмы в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. Смертные приговоры были приведены в исполнение в прошедшие выходные. Ко Пьо Зей То и Чжо Мин Ю были задержаны в конце 2021 года и приговорены к смертной казни в январе за организацию в Янгоне операций по вооруженному сопротивлению.
1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, по итогам которых победила НЛД.