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31 минуту назад

РФ может ограничить движение иностранных военных судов по Севморпути

Елена Прошина

Министерство обороны России предложило законопроект, который предусматривает возможность прохода иностранных военных и государственных судов по Северному морскому пути (СМП) только по разрешению, которое было запрошено не позднее чем за 90 дней. Об этом сообщает РБК.

РФ может ограничить движение иностранных военных судов по Севморпути
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, без специального решения российского правительства в водах СМП может находиться не более одного иностранного или государственного судна. Такие корабли также обяжут обеспечивать безопасность судоходства, охрану окружающей среды, защиту подводных кабелей и трубопроводов и сохранять водные биологические ресурсы. Отдельная поправка посвящена иностранным подводным лодкам. Они должны будут находиться на поверхности и двигаться под своим флагом. А в интересах обеспечения безопасности власти оставляют за собой право приостановить заход иностранных кораблей на определенный срок.

Предложение Минобороны уже поддержали МИД, ФСБ и Минтранс. В качестве одной из причин для внесения новых поправок называется изменение глобального климата и таяние льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».

Напомним, что ранее сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» успешно завершил испытания зенитно-ракетного комплекса «Кинжал».

Армия,Минобороны России,Минтранс РФ,ФСБ,Правительство РФ,
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