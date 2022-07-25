РФ может ограничить движение иностранных военных судов по Севморпути

Министерство обороны России предложило законопроект, который предусматривает возможность прохода иностранных военных и государственных судов по Северному морскому пути (СМП) только по разрешению, которое было запрошено не позднее чем за 90 дней. Об этом сообщает РБК.

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Кроме того, без специального решения российского правительства в водах СМП может находиться не более одного иностранного или государственного судна. Такие корабли также обяжут обеспечивать безопасность судоходства, охрану окружающей среды, защиту подводных кабелей и трубопроводов и сохранять водные биологические ресурсы. Отдельная поправка посвящена иностранным подводным лодкам. Они должны будут находиться на поверхности и двигаться под своим флагом. А в интересах обеспечения безопасности власти оставляют за собой право приостановить заход иностранных кораблей на определенный срок.

Предложение Минобороны уже поддержали МИД, ФСБ и Минтранс. В качестве одной из причин для внесения новых поправок называется изменение глобального климата и таяние льдов, что «влечет не только рост объемов морских перевозок транзитных грузов между Европой и Азией по трассам СМП, но и активизацию в Арктической зоне военно-морской деятельности различных государств».