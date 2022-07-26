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11 минут назад

В США считают, что у Киева "нет шансов победить Москву"

Газета.Ruиещё 3

Военные действия на Украине «закончатся плачевно для ВСУ» при любом из трех смоделированных экспертами вариантов развития событий до конца 2022 года, пишет американский военный портал 19FortyFive.

В США смоделировали для ВСУ «три плачевных сценария»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что «самый лучший» сценарий для Украины — медленное продвижение союзных войск и «их остановка в декабре на завоеванных позициях, при этом киевский режим потеряет юго-восточные регионы».

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«Второй вариант — после разгрома ВСУ на Донбассе следующей целью станет Харьков, который армии России, ДНР и ЛНР смогут атаковать с востока, севера и юга. Здесь вероятен «мариупольский сценарий»: окружение города и его зачистка по частям. Третий сценарий — полный и быстрый разгром ВСУ. Ему поспособствуют коллапс украинской экономики, раскол в обществе и власти. Главное, что у России есть все возможности одержать победу над ВСУ, у Киева же нет шансов победить Москву», — пишет издание.

Ранее Министерство обороны России рассказало, что за сутки были поражены 27 пунктов управления ВСУ, подразделения украинской артиллерии в 53 районах, а также военнослужащие и техника в 156 районах.

Армия,В мире,Минобороны России,
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