В США смоделировали для ВСУ «три плачевных сценария»

«Второй вариант — после разгрома ВСУ на Донбассе следующей целью станет Харьков, который армии России, ДНР и ЛНР смогут атаковать с востока, севера и юга. Здесь вероятен «мариупольский сценарий»: окружение города и его зачистка по частям. Третий сценарий — полный и быстрый разгром ВСУ. Ему поспособствуют коллапс украинской экономики, раскол в обществе и власти. Главное, что у России есть все возможности одержать победу над ВСУ, у Киева же нет шансов победить Москву», — пишет издание.