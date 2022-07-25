«У нас есть шанс, что наши летчики начнут овладевать уже современным поколением самолетов. А какие это будут самолеты... Все мечтают о F-16, но будет небольшая проблема с аэродромами. Мы провели консультации с инженерными специалистами, можно будет кое-что переоборудовать на аэродромах, и, думаю, мы сможем принимать и самолеты такого класса», — заявил глава украинского Минобороны.