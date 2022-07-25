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1 час назад

На Украине сообщили, что закупят БПЛА на сумму $7,1 млн

ТАССиещё 1

Украина заключила контракты на закупку различных беспилотных летательных аппаратов на сумму более 260 млн гривен ($7,1 млн). Об этом в понедельник сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

На Украине закупят БПЛА на сумму $7,1 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Подписали первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку беспилотников <...>. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенные технологией искусственного интеллекта", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, аппараты могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.

Кроме того, Киев намерен приобрести две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate и 20 Fly Eye.

Как сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 1 611 беспилотников.

Армия,Михаил Федоров,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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