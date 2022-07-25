На Украине закупят БПЛА на сумму $7,1 млн

Украина заключила контракты на закупку различных беспилотных летательных аппаратов на сумму более 260 млн гривен ($7,1 млн). Об этом в понедельник сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
"Подписали первые договоры на 260,5 млн гривен на закупку беспилотников <...>. Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенные технологией искусственного интеллекта", - написал он в Telegram-канале.
По его словам, аппараты могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.
Кроме того, Киев намерен приобрести две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate и 20 Fly Eye.
Как сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, Вооруженные силы РФ с начала военной спецоперации на Украине уничтожили 1 611 беспилотников.