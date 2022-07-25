ВСУ планируют устроить провокацию на масложировом комбинате в Славянске. Планируется взорвать более 120 тонн гексана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, предполагается, что будет взорвана емкости с химически опасным гексаном. Его общий объем составляет более 120 тонн.

«На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном, общим объемом более 120 тонн», - заявил Мизинцев.

Целью провокации является обвинить в последствие союзные силы в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим распространением дезинформации в СМИ.

В результате взрыва токсичное облако распространится на жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты. МО РФ призывает ООН, Красный Крест, ОЗХО принять меры для предотвращения провокации. Жителям Славянска рекомендовано принять необходимые меры защиты.