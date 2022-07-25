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35 минут назад

Минобороны РФ: СБУ готовят провокацию с гексаном в Славянске

Елена Прошина

ВСУ планируют устроить провокацию на масложировом комбинате в Славянске. Планируется взорвать более 120 тонн гексана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, предполагается, что будет взорвана емкости с химически опасным гексаном. Его общий объем составляет более 120 тонн.

«На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном, общим объемом более 120 тонн», - заявил Мизинцев.

Целью провокации является обвинить в последствие союзные силы в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим распространением дезинформации в СМИ.

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В результате взрыва токсичное облако распространится на жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты. МО РФ призывает ООН, Красный Крест, ОЗХО принять меры для предотвращения провокации. Жителям Славянска рекомендовано принять необходимые меры защиты.

Ранее сообщалось, что ВСУ готовят провокацию с заминированием и подрывом дамбы через Печенежское водохранилище. Уточняется, что взрыв произойдет 26 июля — в день открытия гуманитарного коридора в Харьковской области, прямо во время движения автомобилей.

Армия,Видео,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,ОЗХО,Международный комитет Красного Креста,ФСБ,СБУ,ООН,
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