ВСУ планируют устроить провокацию на масложировом комбинате в Славянске. Планируется взорвать более 120 тонн гексана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
По словам начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева, предполагается, что будет взорвана емкости с химически опасным гексаном. Его общий объем составляет более 120 тонн.
«На масложировом комбинате сотрудники СБУ в ближайшие дни планируют взорвать емкости с химически опасным веществом - гексаном, общим объемом более 120 тонн», - заявил Мизинцев.
Целью провокации является обвинить в последствие союзные силы в якобы неизбирательных ударах по потенциально опасным объектам с последующим распространением дезинформации в СМИ.
В результате взрыва токсичное облако распространится на жилые районы Славянска и близлежащие населенные пункты. МО РФ призывает ООН, Красный Крест, ОЗХО принять меры для предотвращения провокации. Жителям Славянска рекомендовано принять необходимые меры защиты.
Ранее сообщалось, что ВСУ готовят провокацию с заминированием и подрывом дамбы через Печенежское водохранилище. Уточняется, что взрыв произойдет 26 июля — в день открытия гуманитарного коридора в Харьковской области, прямо во время движения автомобилей.