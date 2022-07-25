Кандидат технических наук, российский генерал-майор Владимир Попов оценил попытку украинской военной разведки по вербовке российских летчиков и угону боевых самолетов. Соответствующий комментарий он дал в беседе с MK.RU.

По его словам, угон воздушного судна прямо во время полета, как это планировала осуществить украинская сторона, предотвратить невозможно — никакие технические или радиотехнические средства в этом не помогут.

«[Это возможно] только если в составе экипажа кто-то не позволит другому это сделать, предприняв какие-то действия, чтобы тот не смог угнать самолет», — заявил генерал и добавил, что СлужСлужба безопасности Украины рассматривала именно такой вероятный вариант развития событий — одного из штурманов они намеревались отравить клофелином.

Ранее российский летчик раскрыл подробности его вербовки украинской разведкой. В частности, мужчина, который на него вышел, обещал военному крупную сумму денег, а также гарантировал европейский паспорт и безбедную жизнь за границей.