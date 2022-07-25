В России спецслужбы Украины назвали  «посмешищем»

Планируя угон российских военных самолетов, украинская разведка выставила себя на посмешище. Киевские спецслужбы просчитались, поскольку не учли высокий морально-политический уровень россиян, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, его слова приводит РИА Новости.

Я сегодня, читая эти новости, откровенно посмеялся. Оказаться таким посмешищем — это ж надо было суметь, но украинские военные разведчики это смогли. Мы имеем дело с неадекватами, которых даже зарубежные инструкторы не могут научить чему-то серьезному, — сказал он.

По мнению Михайлова, просчет украинских силовиков состоял в том, что они не приняли во внимание морально-политический уровень россиян и, в частности военных летчиков. Они сочли, что этих людей можно купить за очень большие деньги, поэтому были уверены в успехе своей операции. По этой же причине раскрыли сведения о расположении ПВО Украины, которые позволили российским войскам уничтожить ряд военных объектов ВСУ.

В Федеральной службе безопасности России заявили, что пресекли операцию Минобороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России — Су-24М, Су-34 и Ту-22М3. Согласно информации ведомства, действия украинцев курировали спецслужбы НАТО.

«Пытались завербовать российских летчиков»

Как отмечается на сайте ФСБ, сотрудники украинской военной разведки, «действуя от имени политического руководства своей страны, пытались завербовать за денежное вознаграждение и гарантии получения гражданства одной из стран Евросоюза российских военных летчиков».

«(Они пытались. — «Газета.Ru») склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что «в ходе оперативной игры» контрразведчики получили сведения, которые помогли Вооруженным силам «нанести огневое поражение ряда украинских военных объектов».

Кроме того, в ФСБ рассказали, что уже установлены сотрудники украинских спецслужб, задействованные в операции, и их пособники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на видеозаписи ФСБ, украинская военная разведка готова была платить летчикам до $2 млн за угнанный самолет российских ВКС. Согласно данным российского ведомства, военные Украины должны были сымитировать перехват угоняемого самолета. Их интересовали российские Су-24М, Су-34 и Ту-22М3.

Якобы в обмен на самолеты украинская разведка пообещала переправить жен российских военных в Евросоюз — Германию, Болгарию, страны Прибалтики — и открыть там валютные счета.

«Как следует из приведенных фрагментов переписки украинских разведчиков с российскими летчиками в мессенджерах, за готовность угнать самолет ГУР заплатило бы 4 тысячи долларов авансом, которые передавались бы курьерами, а после обещали заплатить еще два миллиона долларов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ФСБ.

«Отравление клофелином»

Оперативный сотрудник ФСБ России рассказал в эфире телеканала «Россия 24», что украинская разведка также планировала взять в заложники семью российского военного летчика, угнавшего бы самолет на Украину.

«Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками в руках ГУР. Методы шантажа, угроз, давления на родственников стали неотъемлемой частью деятельности украинских спецслужб. Никаких моральных и нравственных ограничений для них не существует. Они бы их просто похитили», — заявил сотрудник ФСБ.

А штурмана российского боевого самолета, который пытались угнать украинские военные, якобы планировали отравить клофелином. Телеканал обнародовал фрагмент телефонного разговора «украинского офицера с российским пилотом», который якобы согласился на угон.

Украинский военнослужащий спросил пилота, пьет ли штурман самолета кофе. Он также предложил передать препарат, который подействует «через 30-40 минут». Затем «Россия 24» показывает кадры с изъятыми в тайнике в Волгограде двумя упаковками клофелина по 10 ампул каждая — якобы тот самый препарат, о котором говорил украинский офицер.

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских спецслужб», — отметил сотрудник ФСБ.

Телеканал также показал четыре тысячи долларов, которые якобы изъяли у украинского курьера. Деньги, согласно данным ФСБ, предназначались для российского летчика, который согласился на угон.

«Воспринял как шутку»

«Россия 24» также показала в эфире российского военного летчика, который помог ФСБ сорвать планы Украины по угону самолетов. Он рассказал, что на него вышел «человек, предложивший за определенную сумму провести угон авиационной техники на территорию Украины».

«Изначально информацию, полученную от неизвестного мне лица, воспринял как шутку, естественно. Однако после дальнейшего общения стало понятно, что я имею дело с представителями специальных служб Украины и их западными союзниками. Этими действиями, по их мнению, я должен был показать свое негативное отношение к политике руководства страны по проведению спецоперации», — заявил пилот.

Он добавил, что украинская разведка предлагала ему паспорта европейских государств, обещала безбедную жизнь за границей.

Из видеоматериалов, обнародованных ФСБ, также следует, что во время подготовки угона самолетов украинская разведка сама раскрыла России места расположения средств ПВО и аэродромов Украины. Эти сведения якобы были переданы пилоту, притворившемуся, что он согласен на угон.

Среди данных — зоны действия ПВО на юго-востоке Украины, схемы аэродромов Озерное (Черниговская область) и Староконстантинов (Хмельницкая область), карта высот окрестностей аэродрома Прилуки (Черниговская область) и карта высот окрестностей Житомира. Также было установлено, где в населенных пунктах Украины сосредоточено наибольшее число переносных зенитных ракетных комплексов.

По «России 24» показали и фрагмент переписки главного расследователя издания Bellingcat (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) Христо Грозева, который якобы участвовал в операции украинской военной разведки.

В сюжете телеканала рассказано, что через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тысяч долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.

«О причастности Грозева к MI6 нам известно не только из его заявлений <…> В последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО», — сказал в эфире телеканала сотрудник ФСБ.

Украинские разведчики, планировавшие угнать самолеты ВКС России, нарушили прописные истины спецслужб, касающиеся конспирации, и раскрыли свое местоположение и внешность, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

«Украинские спецслужбы пошли на нарушение прописных истин разведки – нарушение конспирации. Сотрудники ГУР раскрыли не только свою принадлежность к разведке, но и собственную внешность и свое местоположение», – передает РИА «Новости» слова сотрудника ФСБ в эфире канала «Россия 24».

По его словам, британские спецслужбы оказывали основную поддержку украинской военной разведке в ее операции по угону российских военных самолетов.

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных спецслужб, прежде всего британских», – сказал сотрудник ФСБ.

Из материалов ФСБ следует также, что главный расследователь издания Bellingcat (внесено в реестр СМИ-иноагентов) Христо Грозев участвовал в операции украинской военной разведки, пытавшейся угнать самолеты ВКС России России.

В сюжете «России 24», посвященном срыву операции ГУР МО Украины, показан фрагмент переписки Грозева с одним из участников операции. Через своего координатора Грозев нашел двух девушек-курьеров, которые встретили на железнодорожном вокзале в Липецке нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы, который вез аванс в размере 4 тыс. долларов для якобы согласившегося на угон российского летчика.

«О причастности Грозева к (британской внешней разведке) MI6 нам известно не только из его заявлений», – сказал в эфире телеканала оперативный сотрудник ФСБ. «Вообще в последнее время украинская разведка перестала скрывать свои связи со спецслужбами стран НАТО, стремится занять место поближе к хозяевам из Вашингтона и Лондона», – добавил он.

В сюжете показаны кадры оперативной видеосъемки с рассказом координатора курьеров по имени Динар, которого оперативники ФСБ задержали в его квартире в Казани.

«На самом деле у меня большая злость к Христо Грозеву. Могу пояснить, почему. Я ему все-таки доверял как человеку, что он никогда не подставит меня... Именно поэтому я с легкостью согласился на все это, потому что был полностью уверен в том, что никому ничего не угрожает. Я не думал, что там настолько черное дело», – сказал молодой человек.

«Украинская разведка не учла обстановку в рядах российской армии, когда пыталась перекупить летчиков. Наши ребята не стали бы предавать страну. И эта операция – большой успех и ФСБ, и нашей военной контрразведки», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Ранее стало известно о срыве операции ГУР МО Украины по угону самолетов ВКС России.

«Похоже, в Минобороны Украины не знают об обстановке в нашей стране. На сегодняшний день уровень патриотизма среди граждан возрос во много раз по сравнению с девяностыми годами. Люди понимают, зачем и почему мы проводим спецоперацию. Да и в армии обстановка изменилась в лучшую сторону. Так что «с наскока» провести такую операцию – глупая затея», – сказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

Эксперт высмеял те условия, которые предлагали украинские спецслужбы российским летчикам. «Летчики, к которым пришли с такими каверзными вопросами, наверняка сразу доложили все своему руководству. Ведь что такое сегодня два миллиона долларов?» – сыронизировал Попов.

«Не стали бы наши летчики предавать страну. Им же потом еще каким-то образом надо поддерживать отношения со своими родными. А понимания они бы не встретили. Здравый смысл сработал тут быстрее, чем какие-то меркантильные намерения», – уверен эксперт.

При этом собеседник не исключил, что после того, как поступило предложение от ГУР Минобороны Украины, российские контрразведчики и военные вели двойную игру.

«Наша контрразведка могла спланировать все так, чтобы при условном перегоне самолета знать расположение ПВО противника. В итоге нам удалось получить и подтвердить эту важную и очень ценную информацию. Так что украинские разведчики больше раскрыли себя, нежели получили какой-то результат. Это большой успех и ФСБ и военной контрразведки», – заключил Попов.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о том, что операция Украины по угону российских самолетов, рассекреченная ФСБ, показывает бедственное положение ВСУ, а также нехватку боевых машин, пишет Life.ru.

"Для них же это фиаско, результат очень печальный и для Зеленского, и для его кураторов", — отметил эксперт.