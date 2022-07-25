Великобритания передала ВСУ снятые с вооружения гаубицы

На Украине в зоне боевых действий замечены переданные Великобританией ВСУ 105-мм легкие буксируемые пушки L119, сообщает «Российская газета».

Фото: NZDF NZDF

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, показана транспортировка гаубицы в полевых условиях.

Отмечается, что применяемые на Донбассе орудия использовались в Великобритании только для обучения в Королевской школе артиллерии и были сняты с вооружения в 2005 году.

Сообщается, что пушки L119 являются одним из вариантов пушки L118, которая поступила на вооружение британской армии в 1976 году.

Масса орудия —1858 кг, длина — 8,8 м, ширина — 1,78 м, высота — 2,13 м. В отличии от L118, новая модель гаубицы может вести огонь американскими снарядами типа M1 калибра 105 мм. Максимальная дальность стрельбы — 11 400 м.