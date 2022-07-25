За минувшие сутки российские военные уничтожили перевалочную базу с поставленными США боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к американским крупнокалиберным гаубицам М777 в селе Богдановцы Хмельницкой области. Об этом заявил журналистам в понедельник, 25 июля, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве отметили, что цель была поражена высокоточным оружием большой дальности морского базирования. По словам Конашенкова, за сутки удалось уничтожить четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокатор подсвета и наведения ЗРК С-300 противника.

ВКС России уничтожили более 100 националистов и иностранных наемников ударом по 95-й бригаде Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР), добавили в Минобороны.

Ранее ведомство докладывало, что российская армия уничтожила четыре американские пусковые установки РСЗО HIMARS за 15 дней в июле.

В Минобороны уточнили, что две пусковые установки, произведенные в США, были ликвидированы в районе села Малотарановка, еще один HIMARS уничтожили в районе Красноармейска и четвертую пусковую установку подбили на окраине Константиновки Донецкой народной республики (ДНР).