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35 минут назад

НАТО пообещало Украине системы для борьбы с беспилотниками

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Североатлантический альянс направит Украине сотни переносных систем для борьбы с беспилотниками, заявил сербской газете Kurir генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО направит Украине системы для борьбы с беспилотниками
Фото: ReutersReuters

«Союзники продолжат оказывать [Украине] значительную военную и финансовую помощь. НАТО будет предоставлять всеобъемлющую помощь, включающую средства безопасной коммуникации, горючее, медицинские запасы и бронежилеты, защиту против мин, химических и биологических угроз, а также сотни переносных систем против беспилотников. Если смотреть долгосрочно, то мы поможем Украине перейти с оснащения советской эры на современное оборудование НАТО, развить функциональную совместимость, а также дополнительно укрепить свои институты обороны и сферы безопасности», – приводит его слова ТАСС.

Столтенберг напомнил, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде договорились усилить боевые группы на своих восточных рубежах, а также довести численность Сил быстрого реагирования с нынешних 40 тыс. до более чем 300 тыс. Генсек также отметил, что НАТО будет увеличивать количество заранее распределенных военных запасов и оснащения.

«Мы увеличим способность распределения сил на первой линии, например ПВО, укрепим командование и контроль, модернизируем планы обороны с силами, предназначенными для обороны конкретных союзников», – сказал Столтенберг.

Столтенберг назвал прошедший в Мадриде саммит «историческим», отметив, что на нем были направлены приглашения Финляндии и Швеции, а также опубликованы документы, определяющие позицию НАТО по отношению к России и Китаю.

По итогам саммита 28-30 июня в Мадриде была принята новая Стратегическая концепция НАТО, которая считается дорожной картой альянса на следующие 10 лет. Россия в ней названа «самой значительной угрозой». В документе впервые в истории НАТО упоминается Китай, который, хотя и не рассматривается как прямой военный противник, назван системным вызовом и конкурентом.

Армия,В мире,Йенс Столтенберг,НАТО,
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