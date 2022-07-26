В ЛНР заявили о взятии под контроль Углегорской ТЭС

Помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв заявил о взятии Углегорской теплоэлектростанции в Светлодарске (ДНР) под контроль союзных сил республик Донбасса и России.

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В своём Telegram-канале Виталий Киселёв сообщил, что штурмовые отряды заняли утром 26 июля всю территорию ТЭС, передаёт РИА Новости.

По его словам, эту электростанцию с конца мая удерживали подразделения украинских войск, которые отступили из Светлодарска и соседних населённых пунктов, опасаясь быть окружёнными.