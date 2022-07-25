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1 час назад

Лондон уличили в помощи Киеву в угоне российских самолетов

Елена Прошина

Британские спецслужбы оказывали помощь военной разведке Киева в провалившейся операции по угону российских военных самолетов. Как рассказал сотрудник ФСБ в эфире телеканала «Россия-24», также в ней принимал активное участие главный расследователь издания Bellingcat (признано в России СМИ-иноагентом) Христо Грозев.

Лондон уличили в помощи Киеву в угоне российских самолетов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Последний с помощью своего координатора нашел двух девушек, которые встретили на железнодорожном вокзале Липецка нанятого украинскими разведчиками курьера из Москвы. При себе у него были $4 тыс. в виде аванса для якобы согласившегося на угон российского летчика.

Напомним, что 25 июля ФСБ сообщила, что ведомству вдалось пресечь операцию военной разведки Украины по угону боевых самолетов Военно-космических сил (ВКС) РФ. Сотрудники ГРУ Минобороны Украины пытались завербовать за деньги и гарантии получения гражданства в одной из стран Евросоюза российских военных летчиков.

От пилотов требовали перелететь границу и посадить воздушные суда на подконтрольные Киеву аэродромы.

Армия,Христо Грозев,ГРУ,ФСБ,ЕС,
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