Британские гаубицы и польские танки прибыли на Украину

Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм доставлены на территорию Украины. Как сообщает ТАСС, вооружение уже находится в зоне боевых действий.
Всего в пакет военной помощи от Великобритании должны были войти 36 таких орудий, однако сколько на данный передали Киеву — не уточняется.
Также глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что польские танки РТ-91 уже доставлены на Украину.
«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — цитирует его слова ТАСС.
Британская 105-миллиметровая гаубица L199 может стрелять на дистанцию до 13,7 км. Орудие можно доставлять с помощью вертолетов и сбрасывать с воздуха на парашютах. Польские танки РТ-91 Twardy («Твердый») основаны на лицензионном варианте советского танка Т-72М1. По сравнению с оригиналом их защита усилена благодаря использованию активной брони собственной разработки ERAWA.
Напомним, что накануне Ермак заявил, что по итогам встречи с Владимиром Зеленским американские конгрессмены заявили о планах передать Киеву до 30 реактивных систем залпового огня HIMARS и семейства MLRS, а также большое количество боеприпасов к ним.