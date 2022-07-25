Британские гаубицы и польские танки прибыли на Украину

Британские буксируемые гаубицы L119 калибра 105 мм доставлены на территорию Украины. Как сообщает ТАСС, вооружение уже находится в зоне боевых действий.

Всего в пакет военной помощи от Великобритании должны были войти 36 таких орудий, однако сколько на данный передали Киеву — не уточняется.

Также глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что польские танки РТ-91 уже доставлены на Украину.

«PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям», — цитирует его слова ТАСС.

Британская 105-миллиметровая гаубица L199 может стрелять на дистанцию до 13,7 км. Орудие можно доставлять с помощью вертолетов и сбрасывать с воздуха на парашютах. Польские танки РТ-91 Twardy («Твердый») основаны на лицензионном варианте советского танка Т-72М1. По сравнению с оригиналом их защита усилена благодаря использованию активной брони собственной разработки ERAWA.