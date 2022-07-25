На территории Украины участвуют в боевых действиях подразделения британского спецназа. Предполагается, что их забросили в республику со стороны Польши . Об этом сообщается в статьях The Sun и Sunday Mirror.

В материале также говорится, что из графства Дорсет, Англия, SBS была направлена на территорию Украины для работы с 73-м военно-морским центром специального назначения, который взял остров Змеиный. Британские военные сейчас помогают солдатам учиться работать с новой техникой и устройствами. В частности, SBS показала, как использовать специальные подводные машины.