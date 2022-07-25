Росгвардия обнаружила в ЛНР крупную партию оружия украинских военных

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в населенных пунктах Луганской Народной Республики крупную партию оружия ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"Росгвардейцы обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатометов и минометов, около 500 выстрелов к ним, пулемет MG-42 и еще семь единиц стрелкового оружия, более 21 тыс. боеприпасов к нему, 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат", - говорится в сообщении.
Кроме того, отметили в ведомстве, при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах Луганской Народной Республики военнослужащие Росгвардии доставили на сборный эвакуационный пункт восемь человек, в том числе двоих детей.