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1 час назад

Росгвардия обнаружила в ЛНР крупную партию оружия украинских военных

ТАССиещё 2

Военнослужащие Росгвардии обнаружили в населенных пунктах Луганской Народной Республики крупную партию оружия ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Росгвардейцы обнаружили ПТУР NLAW, 20 гранатометов и минометов, около 500 выстрелов к ним, пулемет MG-42 и еще семь единиц стрелкового оружия, более 21 тыс. боеприпасов к нему, 350 боеприпасов к крупнокалиберному вооружению, более 100 артиллерийских снарядов, мины иностранного производства, 50 ручных гранат", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отметили в ведомстве, при проведении разведывательно-поисковых мероприятий в населенных пунктах Луганской Народной Республики военнослужащие Росгвардии доставили на сборный эвакуационный пункт восемь человек, в том числе двоих детей.

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