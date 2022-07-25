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1 час назад

ФСБ показала на видео попытки вербовки российских пилотов украинской разведкой

Lenta.ruиещё 13

ФСБ показала на видео попытки украинской разведки завербовать пилотов российских боевых самолетов за два миллиона долларов. Кадры в понедельник, 25 июля, публикует Telegram-канал телеканала «Звезда».

Разведка Украины пыталась завербовать российских летчиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На видео приведен фрагмент телефонного разговора и фото переписок, в которых украинский разведчик пытается завербовать российских летчиков. Затем они, якобы согласившись на сделку, держат номера боевых самолетов на фоне бомбардировщика Су-24, сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и стратегического сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.

На кадрах виден момент передачи курьером аванса в четыре тысячи долларов, после чего демонстрируются изъятые деньги.

Ранее 25 июля ФСБ сообщила о пресечении вербовки Украиной летчика ВКС России.

Армия,ФСБ,
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