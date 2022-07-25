Разведка Украины пыталась завербовать российских летчиков

ФСБ показала на видео попытки украинской разведки завербовать пилотов российских боевых самолетов за два миллиона долларов. Кадры в понедельник, 25 июля, публикует Telegram -канал телеканала «Звезда».

На видео приведен фрагмент телефонного разговора и фото переписок, в которых украинский разведчик пытается завербовать российских летчиков. Затем они, якобы согласившись на сделку, держат номера боевых самолетов на фоне бомбардировщика Су-24, сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 и стратегического сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.