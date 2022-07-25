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53 минуты назад

ФСБ: британские спецслужбы помогали ВСУ в угоне российского самолета

Газета.Ruиещё 11

Спецслужбы Великобритании помогали украинским военнослужащим в операции по угону российских военных самолетов. Об этом заявил оперативный сотрудник ФСБ России в эфире телеканала «Россия 24».

Британские спецслужбы помогали ВСУ в угоне российского самолета
Фото: PexelsPexels

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных, прежде всего британских, спецслужб», — сказал представитель ФСБ.

Ранее в ФСБ заявили, что российским силовикам удалось сорвать операцию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины по угону российских боевых самолетов. Cообщалось, что операцию курировали спецслужбы стран НАТО.

По данным ФСБ, штурмана угоняемого российского самолета пытались отравить клофелином.

Армия,НАТО,ФСБ,
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