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22 минуты назад

Российский летчик раскрыл детали попытки его вербовки украинской разведкой

Lenta.ruиещё 13

Российский военный летчик раскрыл детали попытки вербовки пилотов украинской разведкой, которую пресекла Федеральная служба безопасности (ФСБ). Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает РИА Новости.

Российский летчик раскрыл детали попытки его вербовки украинской разведкой
Фото: ФСБ РФ / РИА НовостиФСБ РФ / РИА Новости

По словам летчика, на него вышел человек, который за деньги предложил угнать боевые самолеты, однако россиянин подумал, что это шутка. В ходе общения выяснилось, что на контакт вышли представители спецслужб Украины и их западные союзники, а угон авиатехники должен был продемонстрировать негативное отношение к спецоперации России и мотивировать других пилотов на предательство.

Мужчине гарантировали европейский паспорт и безбедную жизнь за границей.

«Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет», — заявил в заключение летчик.

Ранее стало известно, что силовики полагают, что сотрудники украинской разведки действовали от имени политического руководства своей страны. По версии ФСБ, при вербовке военные разведчики Украины обещали не только деньги, но и гарантировали российским военным летчикам получение гражданства одной из стран Евросоюза.

От собеседников разведки требовалось осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые вооруженными силами Украины аэродромы. Однако в ходе операции по пресечению вербовки ФСБ получила сведения, которые помогли Вооруженным силам России нанести удары по ряду украинских военных объектов.

Армия,ФСБ,ЕС,
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