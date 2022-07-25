Российский летчик раскрыл детали попытки его вербовки украинской разведкой

Российский военный летчик раскрыл детали попытки вербовки пилотов украинской разведкой, которую пресекла Федеральная служба безопасности (ФСБ). Об этом в понедельник, 25 июля, сообщает РИА Новости.

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости ФСБ РФ / РИА Новости

По словам летчика, на него вышел человек, который за деньги предложил угнать боевые самолеты, однако россиянин подумал, что это шутка. В ходе общения выяснилось, что на контакт вышли представители спецслужб Украины и их западные союзники, а угон авиатехники должен был продемонстрировать негативное отношение к спецоперации России и мотивировать других пилотов на предательство.

Мужчине гарантировали европейский паспорт и безбедную жизнь за границей.

«Но мы все прекрасно понимаем, что это невозможно. И среди них друзей у нас точно нет», — заявил в заключение летчик.

Ранее стало известно, что силовики полагают, что сотрудники украинской разведки действовали от имени политического руководства своей страны. По версии ФСБ, при вербовке военные разведчики Украины обещали не только деньги, но и гарантировали российским военным летчикам получение гражданства одной из стран Евросоюза.