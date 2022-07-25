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1 час назад

Бастрыкин призвал создать трибунал по Украине с партнерами России

Lenta.ruиещё 2

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал совместно с партнерами Москвы создать международный трибунал над украинскими преступниками. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

Бастрыкин призвал создать трибунал по Украине с партнерами России
Фото: СК РФСК РФ

Глава ведомства отметил, что, с учетом позиции западных стран, создание такого трибунала под эгидой ООН бесперспективно. Он считает, что этот вопрос уместнее было бы прорабатывать с российскими партнерами по таким организациям, как СНГ, ОДКБ, БРИКС, ШОС.

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Он отметил, что учреждение суда и его устава можно было бы оформить соглашением между Россией и странами, входящими в эти организации, а также Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Также к участию в создании трибунала можно привлечь и другие страны, которые демонстрируют независимую позицию по украинскому вопросу, основываясь на нормах международного права, например, Сирию, Иран и Боливию, считает Бастрыкин.

В том же интервью Александр Бастрыкин заявил, что число фигурантов, причастных к преступлениям на Украине, превысило 400 человек. Предварительное расследование уже выявило причастность более 220 лиц к преступлениям против мира и безопасности человечества, среди них значатся представители высшего командования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать международный трибунал, который бы осудил преступления украинских властей после 2014 года. По его словам, орган должен заняться изучением преступлений Киева не только в Донбассе, но и на других территориях страны.

Армия,В мире,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,БРИКС,ШОС,ООН,
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