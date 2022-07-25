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38 минут назад

Наемника из Канады ликвидировали на Украине

Елена Прошина

Министерство иностранных дел Канады подтвердило гибель наемника из своей страны на Украине, сообщает «РЕН ТВ».

Наемника из Канады ликвидировали на Украине
Фото: ReutersReuters

По предварительным данным, он принимал участие в боевых действиях на стороне Киева.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство осведомлено о смерти гражданина Канады на Украине. Министерство находится в контакте с семьей и предоставляет консульское содействие. Другие детали не раскрываются.

Ранее стало известно о гибели в Донбассе наемников из США, Канады и Швеции, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Украинские незаконные вооруженные формирования комплектовались за счет иностранных наемников с 2014 года, когда Киев начал силовую операцию против жителей Донбасса. В составе боевиков были выходцы из Швеции, Франции, Италии, Канады, Словении и других стран.

17 июня Минобороны России опубликовало статистику о динамике передвижений и численности иностранных диверсантов, воюющих за киевский режим. Согласно ей, первое место по численности прибывших европейских наемников занимает Польша, за ней идет Румыния, а после – Великобритания, Канада и США.

Армия,Минобороны России,
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