Наемника из Канады ликвидировали на Украине

Министерство иностранных дел Канады подтвердило гибель наемника из своей страны на Украине, сообщает «РЕН ТВ».

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По предварительным данным, он принимал участие в боевых действиях на стороне Киева.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство осведомлено о смерти гражданина Канады на Украине. Министерство находится в контакте с семьей и предоставляет консульское содействие. Другие детали не раскрываются.

Ранее стало известно о гибели в Донбассе наемников из США, Канады и Швеции, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Украинские незаконные вооруженные формирования комплектовались за счет иностранных наемников с 2014 года, когда Киев начал силовую операцию против жителей Донбасса. В составе боевиков были выходцы из Швеции, Франции, Италии, Канады, Словении и других стран.