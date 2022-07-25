Наемника из Канады ликвидировали на Украине

Министерство иностранных дел Канады подтвердило гибель наемника из своей страны на Украине, сообщает «РЕН ТВ».
По предварительным данным, он принимал участие в боевых действиях на стороне Киева.
Отмечается, что внешнеполитическое ведомство осведомлено о смерти гражданина Канады на Украине. Министерство находится в контакте с семьей и предоставляет консульское содействие. Другие детали не раскрываются.
Ранее стало известно о гибели в Донбассе наемников из США, Канады и Швеции, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Украинские незаконные вооруженные формирования комплектовались за счет иностранных наемников с 2014 года, когда Киев начал силовую операцию против жителей Донбасса. В составе боевиков были выходцы из Швеции, Франции, Италии, Канады, Словении и других стран.
17 июня Минобороны России опубликовало статистику о динамике передвижений и численности иностранных диверсантов, воюющих за киевский режим. Согласно ей, первое место по численности прибывших европейских наемников занимает Польша, за ней идет Румыния, а после – Великобритания, Канада и США.