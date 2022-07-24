В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+35° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
34 минуты назад

США сообщили об агрессивных перехватах самолетов со стороны Китая

News.ru

За последние несколько лет Китай стал более агрессивным в перехвате военных самолётов США, а также в проведении небезопасных воздушных манёвров близ границ американских союзников. Об этом заявил в интервью Financial Times командующий вооруженными силами COF Марк Милли. Кроме того, он отметил интенсификациюдействий Китая в этом направлении.

США сообщили об агрессивных перехватах самолетов со стороны Китая
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Количество китайских перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за пять лет, — сообщил американский военный.

Он также добавил, что военные КНР стали «заметно более агрессивными», их действия могут угрожать безопасности Канады, Австралии, Японии и целого других партнёров Вашингтона.

При этом Милли отказался назвать общее количество инцидентов. Он пояснил, что объём небезопасных перехватов вырос «в равной пропорции».

По информации издания, перехваты являются лишь одним из многих спортных вопросов в «натянутых отношениях» между США и Китаем, в связи с чем глава американского государства в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпинем.

Армия,Марк Милли,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители