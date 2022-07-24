США сообщили об агрессивных перехватах самолетов со стороны Китая

За последние несколько лет Китай стал более агрессивным в перехвате военных самолётов США, а также в проведении небезопасных воздушных манёвров близ границ американских союзников. Об этом заявил в интервью Financial Times командующий вооруженными силами COF Марк Милли. Кроме того, он отметил интенсификациюдействий Китая в этом направлении.

Количество китайских перехватов на море и в воздухе значительно увеличилось за пять лет, — сообщил американский военный.

Он также добавил, что военные КНР стали «заметно более агрессивными», их действия могут угрожать безопасности Канады, Австралии, Японии и целого других партнёров Вашингтона.

При этом Милли отказался назвать общее количество инцидентов. Он пояснил, что объём небезопасных перехватов вырос «в равной пропорции».