В США рассказали о проблемах в американской армии

Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявил, что ВС США столкнулись с недобором рекрутов из-за отказа американцев служить. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Фото: Stephen B. Morton/AP Stephen B. Morton/AP

По его мнению, американские военные «заговорили на языке левых», что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало «уменьшение числа американцев, поступающих на службу».

Чанг заявил, что США стоят перед непростым выбором — сокращения численности войск или перехода на обязательный призыв в армию.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли потребовал провести проверку взаимодействия американских военных с китайской армией из-за опасений небезопасных или непрофессиональных контактов.