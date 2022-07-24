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15 минут назад

В США рассказали о проблемах в американской армии

Газета.Ruиещё 3

Обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг заявил, что ВС США столкнулись с недобором рекрутов из-за отказа американцев служить. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

В США рассказали о проблемах в американской армии
Фото: Stephen B. Morton/APStephen B. Morton/AP

По его мнению, американские военные «заговорили на языке левых», что в итоге опасно сблизило их с демократами и вызвало «уменьшение числа американцев, поступающих на службу».

Чанг заявил, что США стоят перед непростым выбором — сокращения численности войск или перехода на обязательный призыв в армию.

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США Марк Милли потребовал провести проверку взаимодействия американских военных с китайской армией из-за опасений небезопасных или непрофессиональных контактов.

Милли потребовал исключить доступ китайских военных к информации, которая есть у ВС США касательно активности китайских самолетов или кораблей в непосредственной близости от американских военных объектов по всему миру. Проверке подвергнутся все контакты между ВС США и Народно-освободительной армией Китая за последние пять лет.

Армия,Марк Милли,
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