В странах НАТО решили защититься от российских гиперзвуковых ракет

Специалисты оборонных компаний США и Великобритании работают над созданием защитной системы, способной поражать китайские и российские гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет The Telegraph.

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Отмечается, что разработка комплекса ведется в британской компании Cohort и американской корпорации Raytheon Missiles & Defense. Проект в Штатах находится в «зачаточном состоянии».

По данным издания, ученые британской фирмы занимаются созданием системы, способной поражать изделия, движущиеся в пять раз быстрее скорости звука.

Американцы приняли решение сосредоточиться на «космической» стороне вопроса. Они планируют разработать программы для спутников, с помощью которых можно будет отслеживать запуск и перемещение ракет.