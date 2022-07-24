В странах НАТО решили защититься от российских гиперзвуковых ракет

Специалисты оборонных компаний США и Великобритании работают над созданием защитной системы, способной поражать китайские и российские гиперзвуковые ракеты. Об этом пишет The Telegraph.
Отмечается, что разработка комплекса ведется в британской компании Cohort и американской корпорации Raytheon Missiles & Defense. Проект в Штатах находится в «зачаточном состоянии».
По данным издания, ученые британской фирмы занимаются созданием системы, способной поражать изделия, движущиеся в пять раз быстрее скорости звука.
Американцы приняли решение сосредоточиться на «космической» стороне вопроса. Они планируют разработать программы для спутников, с помощью которых можно будет отслеживать запуск и перемещение ракет.
Глава RMD Уэсу Кремеру пояснил, что у любых ракет есть уязвимые точки. В частности, у гиперзвуковых слабым местом является система рассеивания тепла. Она относительно легко повреждается, что приводит к уничтожению изделия.