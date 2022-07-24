CNN: холодная война между США и РФ может начаться из-за новейшей субмарины

Холодная война между Россией и Соединенными Штатами может начаться из-за применения Москвой подлодки «Белгород», пишет CNN. Субмарина станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон» и предназначена для шпионажа и преследования подлодок военно-морских сил США.

Фото: Министерство обороны РФ Министерство обороны РФ

В публикации отмечается, что «Белгород» способна нести до восьми подводных беспилотников «Посейдон», которые оборудованы средствами для ведения разведки. Считается, что субмарина даст новые возможности российскому флоту.

В следующем десятилетии это может спровоцировать возвращение к опыту холодной войны под водой, когда российские и американские подводные лодки охотились друг на друга, — говорится в сообщении.

Ранее обозреватель Чарльз Купчан в публикации для The National Interest сообщил, что США должны стремиться внести разлад в отношения между Россией и Китаем, если хотят победы в новой холодной войне. По его мнению, российская спецоперация на Украине приблизила приход «неуправляемого» многополярного мира, в котором Запад столкнется с российско-китайским альянсом, а также будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.