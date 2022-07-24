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1 час назад

CNN: холодная война между США и РФ может начаться из-за новейшей субмарины

News.ru

Холодная война между Россией и Соединенными Штатами может начаться из-за применения Москвой подлодки «Белгород», пишет CNN. Субмарина станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон» и предназначена для шпионажа и преследования подлодок военно-морских сил США.

CNN: холодная война между США и РФ может начаться из-за новейшей субмарины
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

В публикации отмечается, что «Белгород» способна нести до восьми подводных беспилотников «Посейдон», которые оборудованы средствами для ведения разведки. Считается, что субмарина даст новые возможности российскому флоту.

В следующем десятилетии это может спровоцировать возвращение к опыту холодной войны под водой, когда российские и американские подводные лодки охотились друг на друга, — говорится в сообщении.

Названы задачи атомной подводной лодки «Белгород»

Ранее обозреватель Чарльз Купчан в публикации для The National Interest сообщил, что США должны стремиться внести разлад в отношения между Россией и Китаем, если хотят победы в новой холодной войне. По его мнению, российская спецоперация на Украине приблизила приход «неуправляемого» многополярного мира, в котором Запад столкнется с российско-китайским альянсом, а также будет вынужден считаться с укрепившимся Востоком.

Купчан заявил о необходимости искать новые формы сотрудничества и решения глобальных проблем, сажая за стол переговоров государства независимо от режима, а также умерить «идеалистические амбиции» и вернуться к курсу реальной политики.

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