Британский спецназ тренировал бойцов ВМСУ для спецоперации на Змеином

Британский спецназ тренировал военнослужащих ВМСУ, осуществивших спецоперацию на острове Змеином. Как сообщила в воскресенье газета The Sun on Sunday, бойцы Особой лодочной службы ВМС королевства совершили поездку на Украину, чтобы обучить коллег из 73-го морского центра специального назначения в Очакове обращению с британской техникой.

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"73-й морской центр стал острием меча [в ходе операции], обеспечив силы, которые высадились на острове, - заявил источник издания в британской армии. - В украинских спецподразделениях служат очень крепкие ребята, но им не хватало нашей подготовки и нашей спецтехники. Результатом [участия Великобритании в подготовке украинских военных] стал захват Змеиного".

Газета сообщает, что британские спецназовцы обучили украинцев обращению с подводными носителями, с помощью которых, согласно сообщениям Генштаба ВСУ, боевые пловцы 73-го морского центра высадились на Змеином 7 июля, попытавшись установить там украинский флаг. В Минобороны РФ в тот день сообщили, что после этого самолет ВКС России нанес по острову удар, уничтожив часть украинских военных.