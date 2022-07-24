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29 минут назад

СМИ: британский спецназ тренировал на Украине бойцов ВМСУ для спецоперации на Змеином

ТАСС

Британский спецназ тренировал военнослужащих ВМСУ, осуществивших спецоперацию на острове Змеином. Как сообщила в воскресенье газета The Sun on Sunday, бойцы Особой лодочной службы ВМС королевства совершили поездку на Украину, чтобы обучить коллег из 73-го морского центра специального назначения в Очакове обращению с британской техникой.

Британский спецназ тренировал бойцов ВМСУ для спецоперации на Змеином
Фото: WikimediаWikimediа

"73-й морской центр стал острием меча [в ходе операции], обеспечив силы, которые высадились на острове, - заявил источник издания в британской армии. - В украинских спецподразделениях служат очень крепкие ребята, но им не хватало нашей подготовки и нашей спецтехники. Результатом [участия Великобритании в подготовке украинских военных] стал захват Змеиного".

Газета сообщает, что британские спецназовцы обучили украинцев обращению с подводными носителями, с помощью которых, согласно сообщениям Генштаба ВСУ, боевые пловцы 73-го морского центра высадились на Змеином 7 июля, попытавшись установить там украинский флаг. В Минобороны РФ в тот день сообщили, что после этого самолет ВКС России нанес по острову удар, уничтожив часть украинских военных.

30 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ вывели со Змеиного свой гарнизон. Этим, по его словам, мировому сообществу было продемонстрировано, что Россия не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

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