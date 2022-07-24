Названа причина возможной новой «холодной войны» между Россией и США

Применение Россией подлодки «Белгород» названо причиной возможной «холодной войны» с США. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Известно, что подлодка «Белгород» станет носителем ядерных беспилотников «Посейдон». Уточняется, что ее назначение — преследование субмарин военно-морских сил США. Кроме того, упомянутая субмарина может быть использована для шпионажа.

Так, на подлодке могут расположиться до восьми подводных беспилотников «Посейдон», которые оборудованы средствами для ведения разведки.

«"Белгород" даст новые возможности российскому флоту. В следующем десятилетии это может спровоцировать возвращение к опыту "холодной войны" под водой, когда российские и американские подводные лодки охотились друг на друга в напряженном противостоянии», — пишет SNN.