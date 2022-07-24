В МО РФ прокомментировали удар по одесскому порту

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на ежедневном брифинге, что российские военнослужащие нанесли удар по военным объектам в Одессе. Об этом пишет ТАСС.

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Отмечается, что ракетным ударом был уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon, а также катер L 451 «Малин» ВМС Украины.

Кроме того, «выведены из строя производственные мощности» ремонтного предприятия, которое действовало в интересах ВМС Украины, уточнил Конашенков.

Глава Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал удар по объектам в одесском порту. Он пояснил, что подобные действия противоречат достигнутым ранее договоренностям о безопасных поставках сельхозпродукции.