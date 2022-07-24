В МО РФ прокомментировали удар по одесскому порту

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил на ежедневном брифинге, что российские военнослужащие нанесли удар по военным объектам в Одессе. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ракетным ударом был уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon, а также катер L 451 «Малин» ВМС Украины.
Кроме того, «выведены из строя производственные мощности» ремонтного предприятия, которое действовало в интересах ВМС Украины, уточнил Конашенков.
Глава Украины Владимир Зеленский резко прокомментировал удар по объектам в одесском порту. Он пояснил, что подобные действия противоречат достигнутым ранее договоренностям о безопасных поставках сельхозпродукции.
Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на его высказывания в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что российские ракеты «Калибр» ликвидировали «объект военной инфраструктуры одесского порта».